Schnelle Schutzimpfung zur Bekämpfung von AI gefordert | Dramatische Vogelgrippe-Situation bedroht Existenz deutscher Geflügelhalter

Berlin (ots) - Was müssen wir tun, damit Geflügelfleisch auch morgen noch von hier kommt? Dieser Fragestellung widmete sich das Zukunftsforum der deutschen Geflügelfleischwirtschaft am Donnerstagabend in Berlin. Auf dem Panel versammelten sich Landwirtschaftsexpertinnen und -experten aller großen Parteien: Alois ...

mehr