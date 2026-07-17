Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.07.2026 bis 24.07.2026

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Mai 2026 zum Vorjahreszeitraum: +16,6 % bei Wohnungen in Wohngebäuden insgesamt +12,6 % bei Einfamilienhäusern +21,6 % bei Zweifamilienhäusern +18,9 % bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern Im Mai 2026 wurde in Deutschland der Bau von 21 000 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) ...

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