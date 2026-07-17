PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.07.2026 bis 24.07.2026

WIESBADEN (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 20.07.2026

  • (Nr. 255) Außenhandel (Detailergebnisse), Mai 2026
  • (Nr. 256) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juni 2026
  • (Nr. 257) Spargel- und Erdbeerernte (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2026

Dienstag, 21.07.2026

  • (Nr. 258) Umsatz im Gastgewerbe, Mai 2026
  • (Nr. 259) Reale Gesundheitsausgaben (preisbereinigt), Jahr 2024
  • (Nr. 30) Zahl der Woche: Eintrittspreise und Erreichbarkeit von Schwimmbädern, Juni 2026, Jahr 2024

Mittwoch, 22.07.2026

  • (Nr. 260) Gefährliche Abfälle, Jahr 2024
  • (Nr. 261) Habilitationen, Jahr 2025
  • (Nr. N050) Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024

Donnerstag, 23.07.2026

  • (Nr. 262) Aufwendungen, Einnahmen und Reinerträge von Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen (Kostenstruktur im medizinischen Bereich), Jahr 2024
  • (Nr. 263) Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige Teilzeit, Jahr 2025
  • (Nr. N051) Alleinerziehende: Zahl, Geschlecht, Alter der Kinder, Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung, 2015-2025

Freitag, 24.07.2026

  • (Nr. 264) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Mai 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement: https://list-pr.destatis.de/sympa

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
  • 17.07.2026 – 08:00

    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai 2026: +1,7 % zum Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Mai 2026 +1,7 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt) +9,5 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) Reichweite des Auftragsbestands, Mai 2026 8,9 Monate Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 08:00

    Baugenehmigungen für Wohnungen im Mai 2026: +24,7 % zum Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Mai 2026 zum Vorjahreszeitraum: +16,6 % bei Wohnungen in Wohngebäuden insgesamt +12,6 % bei Einfamilienhäusern +21,6 % bei Zweifamilienhäusern +18,9 % bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern Im Mai 2026 wurde in Deutschland der Bau von 21 000 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren