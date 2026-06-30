Statistisches Bundesamt

Einzelhandelsumsatz im Mai 2026 real um 1,1 % höher als im Vormonat

Methodische Änderungen bei der Konjunkturstatistik im Einzelhandel zum Berichtsmonat Mai 2026

WIESBADEN (ots)

Einzelhandelsumsatz, Mai 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

+1,1 % zum Vormonat (real)

+1,0 % zum Vormonat (nominal)

+1,8 % zum Vorjahresmonat (real)

+3,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)

April 2026 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

-0,4 % zum Vormonat (real)

-0,2 % zum Vormonat (nominal)

-0,6 % zum Vorjahresmonat (real)

+1,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2026 gegenüber April 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,1 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,0 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 stieg der Umsatz real um 1,8 % und nominal um 3,2 %. Im April 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber März 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,4 % (vorläufiger Wert: -0,3 %) und nominal einen Rückgang von 0,2 % (vorläufiger Wert: +0,3 %).

Auffällig war im Mai 2026 erneut die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmaßnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Mai bis 30. Juni 2026): Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Umsätze real um 3,5 % und sanken nominal 1,8 % gegenüber dem Vormonat. Im März waren die Umsätze im Vergleich zum Vormonat noch real gesunken (-2,7 %) und nominal gestiegen (+8,8 %), im April sowohl real als auch nominal gesunken (-5,2 % bzw. -2,7 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 6,2 %, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,4 % anstiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,1 % und nominal um 1,0 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Zuwachs von 0,6 % und nominalen Anstieg von 1,5 %.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat real um 1,0 % und nominal um 1,2 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 verzeichnete der reale Umsatz einen Anstieg von 2,7 %, während der nominale Umsatz um 4,3 % stieg.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 3,4 % und nominal 3,6 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 7,0 % und nominal um 7,8 %.

Methodische Hinweise:

Die Konjunkturstatistik im Einzelhandel wurde zum Berichtsmonat Mai 2026 umfassend methodisch weiterentwickelt. Neben der Umstellung auf das neue Basisjahr 2021 erfolgen unter anderem die Einführung von Laspeyres-Indizes anstelle von Messzahlen. Dadurch können Entwicklungen auf höheren Wirtschaftszweigebenen konsistent und methodisch harmonisiert dargestellt werden. Zudem wurde die Darstellungseinheit von rechtlichen Einheiten auf Geschäftsfelder rechtlicher Einheiten umgestellt. Dies ermöglicht es, die wirtschaftlichen Aktivitäten einer rechtlichen Einheit künftig differenzierter zu erfassen und wirtschaftliche Aktivitäten präziser den jeweiligen Wirtschaftszweigen zuzuordnen. Ausführliche Informationen zu den Änderungen und deren Auswirkungen auf die Zeitreihen bietet ein Webartikel auf der Themenseite "Groß- und Einzelhandel" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte und saisonbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45 Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.

Weitere Informationen:

Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden Tabellen bereit:

Großhandel (Tabellen 45211)

Einzelhandel (Tabellen 45212)

Gastgewerbe (Tabellen 45213)

Kfz-Handel (Tabellen 45214)

Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)

Die Tabelle am Ende der Pressemitteilung entfällt mit dieser Meldung, da die Werte in GENESIS-Online verfügbar sind.

Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Einzelhandel Telefon: +49 611 75 4854 www.destatis.de/kontakt

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