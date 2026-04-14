Statistisches Bundesamt

Gefahr durch Zecken: 24 Menschen starben 2024 an FSME oder Borreliose

Knapp 850 stationäre Krankenhausbehandlungen aufgrund einer FSME

WIESBADEN (ots)

Mit höheren Temperaturen im Frühling steigt die Aktivität von Zecken und damit auch die Infektionsgefahr, die von Zecken ausgeht. Hierzulande sind Zecken vor allem Überträger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und der Borreliose (Lyme-Krankheit), die zu Krankenhausaufenthalten und in seltenen Fällen auch zum Tod führen können. 24 Menschen starben in Deutschland im Jahr 2024 an den Folgen eines Zeckenstiches, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. 15 Todesfälle waren auf eine Borreliose zurückzuführen und 9 auf eine FSME. Im Jahr zuvor waren es 10 Todesfälle aufgrund einer Borreliose und 9 aufgrund einer FSME.

4 830 Krankenhausbehandlungen wegen Borreliose im Jahr 2024

Aufgrund einer Borreliose gab es im Jahr 2024 gut 4 830 Krankenhausbehandlungen. Das waren weniger als im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2024: In diesem Zeitraum wurden im Jahr durchschnittlich knapp 6 270 Menschen stationär aufgrund einer Borreliose behandelt. Die Borreliose wird durch eine bakterielle Infektion hervorgerufen. Schutz gegen die Krankheit bietet die Vermeidung von Zeckenstichen, eine Impfung steht bisher nicht zur Verfügung.

Zahl der FSME-Klinikbehandlungen 2024 deutlich höher als im Schnitt der Vorjahre

Knapp 850 Patientinnen und Patienten wurden 2024 aufgrund einer FSME stationär in einer Klinik behandelt. Das waren deutlich mehr als im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2024: Knapp 490 Menschen im Jahr wurden in diesem Zeitraum durchschnittlich aufgrund einer FSME im Krankenhaus behandelt. Bei einer FSME wird eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute durch Viren hervorgerufen. Besonders gefährdet sind Personen, die sich in einem FSME-Risikogebiet und häufig in der freien Natur aufhalten. Schutz gegen eine FSME-Erkrankung bietet laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) die Vermeidung von Zeckenstichen sowie die Impfung gegen FSME.

Methodische Hinweise:

Die Angaben zu Krankenhausbehandlungen und Todesfällen basieren auf der Krankenhausstatistik beziehungsweise auf der Todesursachenstatistik. Bei den Daten aus der Krankenhausstatistik handelt es sich jeweils um die Zahl der stationären Behandlungsfälle. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, falls diese im jeweiligen Berichtsjahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose mehrfach stationär behandelt wurde. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) fällt unter die ICD-10-Diagnose A84.1 "Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen", Borreliose unter die ICD-10-Diagnose A69.2 "Lyme-Krankheit".

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu den Todesursachen (Tabellen 23211) und zur Diagnose der Krankenhauspatienten (Tabellen 23131) sind in der Datenbank GENESIS-Online, im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de) sowie auf den Themenseiten Todesursachen und Krankenhäuser abrufbar.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Gesundheitsstatistiken Telefon: +49 611 75 8121 www.destatis.de/kontakt

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