Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.03.2026 bis 06.03.2026
WIESBADEN (ots)
(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag, 02.03.2026
(Nr. 70) Umsatz im Einzelhandel, Januar 2026
(Nr. N014) Nutzung sozialer Medien nach Altersgruppen und im EU-Vergleich, Jahr 2025
Dienstag, 03.03.2026
(Nr. 10) Zahl der Woche zum Internationalen Frauentag (8.3.2026): Haupteinkommensperson in Paarhaushalten nach Geschlecht, Jahre 2021-2025
Mittwoch, 04.03.2026
(Nr. N015) Frauengesundheit: Krankenhausbehandlungen, Todesursachen und Lebenserwartung von Frauen, Jahre 2014-2024
Donnerstag, 05.03.2026
(Nr. 071) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Dezember und Jahr 2025
Freitag, 06.03.2026
(Nr. 072) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
(Nr. 073) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), Jahr 2025
(Nr. 074) Gewerbeanzeigen, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell