Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.02.2026 bis 06.02.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 02.02.2026

  • (Nr. 037) Absatz von Bier, Jahr 2025
  • (Nr. 038) Umsatz im Einzelhandel, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. N008) Zum Weltkrebstag am 4.2.2026: Sterblichkeit und Krankenhausbehandlungen aufgrund von Krebs nach Altersgruppen, Jahr 2024

Dienstag, 03.02.2026

  • (Nr. 039) Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland (Erstergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC), Jahr 2025
  • (Nr. N009) Zum Start der Sonderseite Rente: Ältere Erwerbstätige im EU-Vergleich, Jahr 2024
  • (Nr. 06) Zahl der Woche zu den Olympischen Winterspielen: Importe und Exporte von Ski und Snowboards, Jahre 2014-2024

Donnerstag, 05.02.2026

  • (Nr. 040) Umsatz im Dienstleistungsbereich, November 2025
  • (Nr. 041) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz),Dezember 2025
  • (Nr. N010) Zum Welttag der Ehe am 08.02.2026: Zahl der Eheschließungen, Anteil der Verheirateten, Durchschnittsalter bei erster Heirat und durchschnittliche Ehedauer sowie Eheschließungen im EU-Vergleich, Jahre 2024 und 2023

Freitag, 06.02.2026

  • (Nr. 042) Außenhandel, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 043) Produktionsindex, Dezember und Jahr 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

