Straßenverkehrsunfälle im September 2025: Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat

Zahl der Verkehrstoten gegenüber September 2024 um 14 Personen gestiegen

WIESBADEN (ots)

Im September 2025 sind in Deutschland rund 35 100 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (35 200 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf 282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216 500 Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 300 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum (-26 400). Darunter waren 224 000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 148 Menschen getötet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl der Unfälle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 1 % oder 2 800 auf 278 600.

