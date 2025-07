4,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2024 Mehrarbeit geleistet

WIESBADEN (ots) - - Frauenanteil an den Habilitationen bei 36 % - 58 % aller Habilitationen in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften Insgesamt 1 564 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Jahr 2024 ihre Habilitation an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Zahl der Habilitationen im Vergleich zum ...

