Inflationsrate im November 2024 voraussichtlich +2,2 %

WIESBADEN (ots) - - Onlineshopping wird bei den 55- bis 74-Jährigen immer beliebter - Die meisten Menschen kaufen Kleidung, gefolgt von Filmen, Serien und Musik im Internet Der Anteil der Menschen, die Onlineshopping nutzen, ist in den letzten drei Jahren weiter gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, gaben gut 83 % der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in Deutschland im Jahr 2024 an, ...

mehr