Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.03.2024 bis 29.03.2024

WIESBADEN (ots) - Anfang April 2024 bekommt das Statistische Bundesamt (Destatis) eine neue Vizepräsidentin: Alexandra Roder folgt auf den bisherigen Vizepräsidenten Christoph Unger, der sich Ende März 2024 in den Ruhestand verabschiedet. Bei einem Festakt anlässlich des Wechsels in der Amtsleitung am 22. März ...

mehr