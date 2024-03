Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 05.03.2024 bis 08.03.2024

WIESBADEN (ots) - - Leichter Anstieg um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr trotz Abbau von zusätzlichem Personal zur Pandemiebekämpfung - Deutlicher Beschäftigungszuwachs in der Pharmaindustrie - Zahl der Pflegefachkräfte in Krankenhäusern geringfügig gestiegen Die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen in Deutschland ist im Jahr 2022 nahezu konstant geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ...

