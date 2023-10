Haushaltsenergie: Preise trotz Rückgängen weiterhin deutlich höher als 2020

WIESBADEN (ots) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben 11,1 % ihres Einkommens im Jahr 2022 gespart - eine hohe Quote im Vergleich zu anderen Industriestaaten. So haben nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die privaten Haushalte in Italien mit 2,1 %, in den USA mit 3,7 %, in Japan mit 5,4 % und in Österreich ...

