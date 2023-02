Deutscher Exportüberschuss im Jahr 2022 so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr

WIESBADEN (ots) - - 139 000 Fortzüge aus Deutschland in die Ukraine registriert - Nettozuwanderung aus der Ukraine in 2022 (+962 000) war größer als die aus Syrien, Afghanistan und dem Irak von 2014 bis 2016 zusammen (+834 000) - Ukrainische Staatsangehörige waren im Oktober 2022 die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe nach türkischen Staatsangehörigen - Anteil der Ukrainerinnen und Ukrainer an der ...

