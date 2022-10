Statistisches Bundesamt

Der Zensus 2022 liefert Informationen zu Haushalten und Familien

* Aufbereitung der Zensus-Daten beginnt Ende 2022

* Statistische Verfahren generieren Informationen zu Haushalten und Familien

* Veröffentlichung der Ergebnisse für November 2023 geplant

Insgesamt sind beim Zensus 2022 bereits mehr als 29,5 Millionen Meldungen eingegangen. Nach Ablauf der Befragungen werden die Daten in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder weiterverarbeitet, mit anderen Datenquellen (zum Beispiel den Melderegistern) statistisch verknüpft und aufbereitet. Ziel des Zensus 2022 ist es - neben der Ermittlung der Bevölkerungszahl - auch Daten zur Anzahl sowie Struktur von Haushalten und deren Wohnsituation bereitzustellen.

Wie setzen sich Haushalte in Deutschland zusammen?

Mitte 2023 folgt auf die Aufbereitung der Daten das statistische Verfahren zur Generierung von Haushalts- und Familienzusammenhängen. Dazu werden die Informationen aus den verschiedenen Datenquellen des Zensus kombiniert und maschinell generiert. Zu den Datenquellen zählen die Haushaltebefragung, die Gebäude- und Wohnungszählung und die Melderegister. "Die statistischen Verfahren in der Haushaltegenerierung knüpfen an den aktuellen Forschungsstand an und ermöglichen eine umfassende Ausschöpfung des Auswertungspotenzials des Zensus 2022", kommentiert Prof. Dr. Michael Fürnrohr, Projektleitung des Zensus 2022 in Bayern. Mit den Ergebnissen der Haushaltegenerierung werden letztlich Fragen rund um Haushaltszusammenhänge und Wohnverhältnisse beantwortet: Wie viele Personen leben auf wie vielen Quadratmetern? In welchen Wohnverhältnissen leben Einpersonenhaushalte? Wie viel Wohnraum steht Haushalten mit Kindern zur Verfügung? Die Haushaltegenerierung liefert sowohl bundesweite wie auch regional tief gegliederte Ergebnisse.

Ergebnisse kommen im November 2023

Im November 2023 werden die Ergebnisse des Zensus 2022 veröffentlicht. "Die sorgfältigen statistischen Aufbereitungsverfahren sind für die spätere Bereitstellung hochwertiger Bevölkerungsdaten unumgänglich", sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. "Nur so können wir dem sehr hohen Qualitätsanspruch, den wir an die Ergebnisse des Zensus 2022 haben, gerecht werden". Die Ergebnisse des Zensus 2022 sind die Basis für zahlreiche Planungen und Entscheidungen in Politik und Verwaltung.

Weitere Informationen zum Zensus 2022 und seinen Befragungen gibt es unter www.zensus2022.de. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder stehen außerdem unter www.zensus2022.de/kontakt sowie auf www.twitter.com/zensus2022 für Fragen bereit. Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gern Interviewpartnerinnen und -partner rund um die Themen des Zensus.

