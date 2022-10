WIESBADEN (ots) - - Betreuungsquote steigt um 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem von coronabedingten Einschränkungen geprägten Vorjahr - In Ostdeutschland ist mehr als die Hälfte der unter Dreijährigen in Tagesbetreuung, in Westdeutschland knapp ein Drittel - Mehr Personal in Kindertageseinrichtungen, aber weniger Tagesmütter oder -väter Die Zahl der Kinder unter ...

mehr