Großhandelspreise im August 2022: +18,9 % gegenüber August 2021

WIESBADEN (ots) - - Bundesweit im Schnitt 580 Autos pro 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern - Große regionale Unterschiede: Pkw-Dichte im Saarland fast doppelt so hoch wie in Berlin - Ausstattung der Haushalte: Trend geht zu Zweit- oder Drittwagen In Deutschland gibt es trotz öffentlicher Debatten über eine Verkehrswende immer mehr Autos. In den vergangenen zehn Jahren ist die Pkw-Dichte durchgehend gestiegen. Wie das ...

