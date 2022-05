Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 19.05.2022

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Donnerstag, den 19.05.2022 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Elektroautos in Deutschland: Produktion, Außenhandel, Fahrzeugbestand, Jahr 2021" veröffentlichen.

