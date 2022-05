2,7 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Quartal 2022

WIESBADEN (ots) - - Knapp 486 100 Beschäftigte im Pflegedienst in Krankenhäusern zum 31.12.2020 - 954 000 Pflegekräfte arbeiteten 2019 in Heimen und ambulanten Diensten fast zwei Drittel in Teilzeit - Verdienste von Pflegefachkräften 2021 rund ein Drittel höher als 2011 - Zahl der anerkannten ausländischen Berufsabschlüsse weiter auf hohem Niveau Seit Jahren ...

mehr