Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.08.2020 bis 07.08.2020

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 03.08.2020 (Nr. 290) BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, Jahr 2019 Dienstag, 04.08.2020 (Nr. N 044) Stiefkindadoptionen, Jahre 2009-2019 (Nr. 32) Zahl der Woche: Anbaufläche von Sonnenblumen, Jahr 2020 Mittwoch, 05.08.2020 (Nr. N 045) Junge Erwachsene wohnhaft im Haushalt der Eltern, Jahr 2019 (Nr. 291) Vergleich der Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in Corona- und Finanzkrise, Jahr 2020 Donnerstag, 06.08.2020 (Nr. 292) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juni 2020 (Nr. 293) Produktionswert in der Forstwirtschaft, Jahr 2018 (Nr. 294) Einzelhandelsumsatz im EU-Vergleich, Juni 2020 Freitag, 07.08.2020 (Nr. 295) Außenhandel, Juni 2020 (Nr. 296) Produktionsindex, Juni 2020 (Nr. 297) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Juli 2020 (Nr. 298) Fleischproduktion, 1. Halbjahr 2020 (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 www.destatis.de/kontakt Erreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.

