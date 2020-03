Statistisches Bundesamt

Zusätzliche Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 27.03.2020

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen im Laufe des Vormittags) Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Freitag, den 27. März 2020 weitere Pressemitteilungen veröffentlichen: "Alleinlebende der Generation 65 plus (mit internationalen Vergleichsdaten), Jahr 2018" "Verdienste in systemrelevanten Berufsgruppen (u. a. Krankenhäuser, Pflege, Lebensmitteleinzelhandel), Jahr 2019" +++ Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

