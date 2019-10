TÜV SÜD AG

TÜV SÜD-Podcast "Safety First": Trends von der it-sa 2019

In der zweiten Folge des neuen Podcasts "Safety First" von TÜV SÜD geht es um die Trends von der it-sa 2019 in Nürnberg, eine der größten Fachmessen für IT-Sicherheit. Stefan Vollmer, CTO der TÜV SÜD Sec-IT, erklärt im Gespräch, was wichtig wird und worauf sich Unternehmen und Anwender einstellen sollten.

Wo geht die Reise hin in der IT-Security? Welche technischen Entwicklungen sollte man auf dem Radar haben? Und wo drückt viele Unternehmen beim Thema IT-Sicherheit sehr häufig der Schuh? In der zweiten Folge von Safety First erklärt Stefan Vollmer, CTO der TÜV SÜD Sec-IT, dies im Gespräch auf der it-sa 2019. Sie ist eine der wichtigsten Fachmessen für IT-Security in Europa und fand Anfang Oktober in Nürnberg statt.

Im Gespräch erläutert Stefan Vollmer zudem, wie man den Spieltrieb des Menschen für eine bessere IT-Security nutzen kann und warum die Automatisierung künftig nicht mehr wegzudenken ist für eine schlagkräftige Cyberabwehr. Außerdem erläutert er, dass ein umfassendes Sicherheitskonzept sowohl IT-Systeme also auch OT (Operative Technology) umfassen sollte und was passierten kann, wenn Unternehmen dies in einer digital vernetzten Welt vernachlässigen.

Im neu gestarteten Podcast "Safety First" von TÜV SÜD geht es um Cybersecurity, Datenschutz und mehr. Denn ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer: Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können.

"Safety First" erscheint seit dem 1. Oktober 2019 zweimal im Monat mit einer neuen Folge. Moderatorin ist Jolyne "Schlien" Schürmann, produziert wird der Podcast von der Münchner Agentur Ikone Media. Zu hören und zu abonnieren gibt es "Safety First" auf allen bekannten Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer sowie hier: www.tuev-sued.de/podcasts.

