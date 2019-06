Statistisches Bundesamt

Urlaub im Nachbarland Tschechien 43 % günstiger als in Deutschland

Wiesbaden (ots)

Mit Beginn der Sommerferien in einigen Bundesländern hat die diesjährige Hauptreisesaison begonnen. Wer im europäischen Ausland Urlaub macht, muss dabei mit erheblichen Preisunterschieden bei Hotels und Restaurants rechnen: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten des europäischen Statistikamtes Eurostat mitteilt, war Tschechien im Jahr 2018 bei Hotelübernachtungen und Restaurantbesuchen das preiswerteste Nachbarland Deutschlands. Das Preisniveau lag hier um 43 % niedriger als in Deutschland.

Innerhalb der Europäischen Union (EU) war das beliebte Reiseland Bulgarien am preiswertesten (-58 %). In Dänemark mussten Urlaubsgäste 38 % mehr für Übernachtungen und Speisen in Hotels und Restaurants ausgeben als in Deutschland. Damit war Dänemark Spitzenreiter innerhalb der EU. Am teuersten waren Hotels und Restaurants innerhalb Europas aber in Island (+59 %), Norwegen (+46 %) und der Schweiz (+ 39 %).

