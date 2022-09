Monster Worldwide Deutschland GmbH

9. MMC Convention: Monster zeichnet beste Recruiting-Agenturen aus

Karriereportal Monster vergibt MMC Awards in vier Kategorien

Recruiting-Agenturen Westpress, Personalwerk, x-cruiting und Raven51 mit erstem Platz ausgezeichnet

Zum neunten Mal fand die Monster Member Club (MMC) Convention statt. Dafür lud das Jobportal Monster die führenden deutschen Online-Recruiting-Agenturen nach Königstein in die Villa Rothschild ein. Im Rahmen der Veranstaltung zeichnete Monster die besten Recruiting-Agenturen in vier Kategorien mit dem MMC Award aus. Die Westpress GmbH & Co. KG Werbeagentur sicherte sich in der Kategorie "Geschaltete Anzeigen 2021" den ersten Rang, in der Kategorie "Neukunden 2021" gewann die Personalwerk GmbH. In der Kategorie "Growth 2021" gewann die x-cruiting GmbH und in der Kategorie "International 2021" wurde die Raven51 AG mit dem ersten Platz prämiert.

Den Nominierungen liegen die Daten aller auf der Monster-Plattform geschalteter Anzeigen zugrunde.

Recruiting wettbewerbsfähig gestalten

Recruiting steht im Jahr 2022 ganz im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit. Das zeigt die Studie Monster Insights 2022 deutlich, und fand sich auch an diesem Tag wieder: Arbeitgebende können mit einer entsprechenden Performance ihrer Stellenanzeigen die passenden Mitarbeitenden finden. Steffen Günder, Senior Sales Director bei Monster Deutschland und Laudator der Veranstaltung, erklärt: "Laut unserem Monster Insights Report suchen 93 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland nach neuen Mitarbeitenden. Die Folge: Die größere Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden führt zu einem stärkeren Wettbewerb zwischen Arbeitgebenden.

Unternehmen müssen die Wünsche von Kandidat:innen und Mitarbeitenden stärker denn je berücksichtigen. Punkten können Arbeitgebende mit einer fairen Vergütung, die 53 Prozent der Jobsuchenden als besonders wichtig empfinden. Flexible Arbeitszeiten (41 Prozent) und finanzielle Leistungen, die über das Gehalt hinausgehen (36 Prozent) sind ebenfalls entscheidende Kriterien bei der Auswahl eines potentiellen Arbeitgebenden."

Passend dazu hielten Dr. Claudia Bibo, Senior Project Manager Employer Branding bei Monster Deutschland, und Martjin Tomassen, Direktor Pay-for-Performance Europe weitere Vorträge.

Zudem sprach Iskender Dirik, General Manager bei Wix.com, zum Thema "Artificial Intelligence".

Den gewohnten aktuellen Einblick in die Monster-Welt bekamen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Jort Wassenaar, dem General Manager Europe bei Monster.

