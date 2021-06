TUI Deutschland GmbH

"Jassas": TUI eröffnet Sommersaison auf Zypern

- Neuer Robinson Cyprus startet mit neuem Branding in die erste Saison - Erste TUI fly-Flüge heben am 13. Juni von Hannover und Düsseldorf ab - Minister Perdios: "Wir freuen uns nun auf den vielversprechenden Restart des Tourismus auf Zypern" - Zypern populär bei deutschen Urlaubern - Über 300 Hotels im Angebot

Pünktlich zur Hauptreisezeit öffnet ein weiteres vielseitiges Mittelmeerziel für deutsche Urlauber. "Zypern ist für viele noch ein Geheimtipp und hat gute Chancen, in diesem Jahr zu den Aufsteigerzielen am Mittelmeer zu zählen. Die enge Zusammenarbeit mit den Hoteliers vor Ort und die Eröffnung unseres neuen Robinson Cyprus sind ein starkes Signal für einen guten Sommer im östlichen Mittelmeer", sagte Sebastian Ebel, CFO der TUI AG, der den Konzern beim Saisonauftakt auf Zypern vertritt.

"Wir freuen uns nun auf den vielversprechenden Restart des Tourismus auf Zypern und ganz besonders auf unsere Gäste aus Deutschland - Herzlich willkommen! Mit der TUI als langjährigem starken Partner und dem neuen Robinson Cyprus freuen wir uns auf die Saison und blicken gemeinsam positiv in die Zukunft", sagte Savvas Perdios, Tourismusminister von Zypern.

Ein Publikumsmagnet wird der neue Robinson Cyprus sein, die erste Anlage der Premium-Clubmarke auf der Mittelmeer-Insel. Der Club im Süden Zyperns liegt an einem langen Sandstrand und bietet ein ideales Urlaubsambiente für Familien und Paare. "Heute ist für die ganze Robinson Familie ein besonderer Tag. Den ganzen Winter haben wir mit den Eigentümern Muskita Tourist Enterprises Ltd die bestehende Anlage umfassend renoviert und erweitert. Jetzt können wir unseren Gästen ein ganz neues Cluberlebnis ermöglichen - und dies erstmals durchgehend mit neuem Robinson Markenauftritt", ergänzte Bernd Mäser, Sprecher der Geschäftsführung von Robinson.

Bei einem großen Auftaktevent im neuen Robinson Cyprus konnten die ersten Gäste und Vertriebspartner vorab zusammen mit Tourismusminister Perdios die weitläufige Anlage am Meer in entspannter, feierlicher Atmosphäre kennenlernen.

Erstflüge auf die Sonneninsel heben am 13.6. von Hannover und Düsseldorf ab. In der Sommersaison 2021 stehen mehrere TUI fly-Flüge pro Woche ab Düsseldorf, Frankfurt und Hannover nach Larnaca auf dem Programm. TUI fly hatte bereits 2019 das Streckennetz nach Zypern erweitert und Larnaca ins Flugprogramm aufgenommen. "Wir sehen für die drittgrößte Mittelmeerinsel gute Wachstumschancen, denn Zypern hat als Ganzjahresziel das größte Potenzial im Mittelmeerraum", so Ebel.

Insgesamt bietet TUI im Sommer über 300 Hotels auf Zypern, darunter auch Häuser eigener Marken und Konzepte: Neben dem neuen Robinson zählen sechs Hotels von TUI Blue sowie ein Sensatori und ein Suneo Hotel zum Angebot. Strategischer Partner ist die führende zypriotische Hotelkette Atlantica. Für deutsche Urlauber sind im Sommer zwölf Atlantica Hotels buchbar.

Zypern ist ein touristisches Multitalent, das in jeder Jahreszeit mit seiner Vielseitigkeit überzeugt. Natur- und Aktivurlauber zieht es in die Region rund um Paphos mit dem angrenzenden Troodos-Gebirge und den unzähligen Wanderwegen. Familien fühlen sich an den Sandstränden im Südosten der Insel gut aufgehoben. Für junge Urlauber bietet Limassol den perfekten Mix. Die Studentenstadt mit Bar- und Restaurantszene liegt direkt am Hafen und bietet auch Gelegenheit zum Baden.

Über den Robinson Cyprus

Etwa 30 Autominuten vom Flughafen entfernt besticht das Clubgelände durch seine direkte Lage am weitläufigen Sandstrand in einer ruhigen Bucht mit unverbautem Blick aufs Meer. Als "For-all-Club" ist der Robinson Cyprus gleichermaßen für Familien, Paare und Alleinreisende geeignet. Für Wassersportfans bietet das direkt am Club gelegene Segel- und Surfrevier zudem ideale Bedingungen. Die im WellFit-Spa angebotenen Behandlungen sorgen für Erholung und Entspannung. Selbstverständlich setzt der Robinson Cyprus auf ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept in Bezug auf Covid-19. Auch Testmöglichkeiten für Gäste per Antigen-Schnelltest vor der Rückreise werden angeboten, solange dies erforderlich ist.

Eine Woche im Robinson Cyprus kostet mit TUI fly-Flug und Vollpension ab 965 Euro pro Person im Doppelzimmer. Eine Woche im Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI Blue Pioneer Beach in Paphos kostet mit TUI fly-Flug und Halbpension ab 732 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Info: Einreisende aus Deutschland benötigen einen negativen PCR-Test, der beim Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf oder eine vollständige Impfung, die mindestens 14 Tage vor Abflug abgeschlossen wurde. Für die Rückreise nach Deutschland ist für Nichtgeimpfte entweder ein PCR- oder ein Antigentest erforderlich. In den meisten eigenen Hotels und vielen weiteren Resorts bietet TUI ihren Gästen eine Testmöglichkeit für Reiserückkehrer direkt im Hotel an.

