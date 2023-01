PAN AMP AG

Videokonferenzen auf neuem Sicherheitslevel: PANConference als Software-as-a-Service

PANConference® ist als SaaS-Lösung in einer hochsicheren Cloud-Umgebung verfügbar und überzeugt mit neuen Verfahren zur Identitätsüberprüfung, höchster Audio- und Video-Qualität, der Token-Verschlüsselung und der DSGVO- und Compliance-konformen Lösung für Online-Meetings und Videokonferenzen. Die PANConference® Technologie hat eine cloudbasierte SaaS-Architektur erhalten. Sichere Multistream-Videokonferenzen sind damit sofort einsatzbereit und dank AI-Unterstützung wird ein neues Level der IT-Sicherheit erreicht. Mit vielen Anwendungsoptionen können Partner und Kunden die neue SaaS-Lösung exakt auf ihre Anfordernisse und Geschäftsmodelle zuschneiden. Zudem ist die Technologie auf jedem aktuellen Betriebssystem ohne die Installation einer App einsetzbar und steht in einem mobilesed und barrierefreien Design zur Verfügung. Sichere Videokonferenzen sind individuell skalierbar Geschäftslogiken für die Integration von PANConference® SaaS lassen sich ohne aufwendige Softwareentwicklung jederzeit erweitern und ausbauen, ebenso wie der Leistungsumfang. Auch Updates gelangen automatisch in den Produktiveinsatz. AI-Digital-Asset-Management Eine weitere Neuerung ist das integrierte und leistungsstarke AI-Digital-Asset-Managemen. AI verbindet Aufnahmen wie Screenshots und Aufzeichnungen mit den Videokonferenzen und stellt anhand von Compliance-Vorgaben Zugriffsberechtigungen aus. Anwender bekommen so die Kontrolle über ihre Aufzeichnungen und Daten und können mit bestehender Berechtigung in zukünftige Online-Meetings und Videokonferenzen Aufzeichnungen einspielen. Das AI-Digital-Asset-Management gewährleistet zudem eine Compliance-konforme Archivierung der Aufnahmen. Von der Planung, über die Einladung, die Autorisierung bis hin zur Compliance-konformen Archivierung begleitet PANConference® SaaS, Behörden und Unternehmen im gesamten Management ihrer Online-Meetings und Videokonferenzen. Der Fokus liegt dabei auf der Informationssicherheit, der DSGVO-konformen Anwendung sowie auf dem AI unterstützten Digital-Asset-Management. PANConference® SaaS ist Teil der PANConference® Technologie, die von IT-Sicherheits- und Digitalisierungsexperten entwickelt wird. PANConference® vereint als erste Lösung für Online-Meetings und Videokonferenzen, eine sichere Autorisierung der Teilnehmer, eine sichere und DSGVO-konforme Verbindung der Teilnehmer und die Compliance-konforme Archivierung von Aufnahmen. Behörden und Unternehmen können sich online für einen kostenlosen Testzugang anmelden. Über PAN AMP Die PAN AMP AG ist ein etablierter Anbieter von IT-Sicherheitstechnologie und bietet mit PANConference® sichere, intuitive und DSGVO-konforme Lösungen zur Organisation von Online-Meetings und Videokonferenzen. PAN AMP wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen, Technologie, Verwaltung und vielen weiteren Branchen vertrauen auf IT-Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen der PAN AMP AG.

