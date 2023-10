Stage Entertainment GmbH

Benét Monteiro spielt die Titelrolle in Disneys Musical HERCULES

Hamburg

Die Spannung hat ein Ende: Die Hauptrolle für das neue Disney Musical HERCULES in Hamburg ist nun offiziell - niemand Geringeres als Musicalstar Benét Monteiro spielt den Titelhelden! Am Freitag erscheint zudem der erste Song aus dem neuen Musical auf allen Streaming-Plattformen - als exklusiver Vorgeschmack auf die Show noch vor ihrer Weltpremiere am 24. März 2024 im Stage Theater Neue Flora. Das Musikvideo von "Endlich angekommen" ist sogar jetzt schon live!

Für Benét Monteiro ist es die zweite Titelrolle in kurzer Zeit: Bis vor wenigen Tagen stand er in der Broadway-Sensation HAMILTON auf der Bühne in Hamburg. Mit HERCULES übernimmt der 38-Jährige nun eine ganz besondere Hauptrolle. Denn nie zuvor hat ein Disney Musical seine Weltpremiere in Hamburg gefeiert. Der Ticket-Vorverkauf läuft bereits auf www.musicals.de/hercules.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt, der erste Hercules sein zu dürfen und etwas ganz Neues zu schaffen. Ich verbinde mit der Figur aus dem beliebten Disney Film so viel! Ähnlich wie Hercules, der im Stück loszieht, um seinen Platz in der Götterwelt einzunehmen, habe auch ich mit 25 Jahren meine Familie und meine Heimat Brasilien hinter mir gelassen und bin meinen Träumen gefolgt. Dass ich jetzt an diesem Punkt angekommen bin, ist der Wahnsinn!"

Unter einer Vielzahl von Bewerbern durchgesetzt

Vor allem der Oscar-nominierte Titelsong "Go the Distance" aus dem HERCULES Disney Film nimmt einen besonderen Stellenwert in Benét Monteiros Leben ein. "Ich habe das Lied schon so oft bei Castings gesungen und danach die Rolle bekommen, dass es quasi mein Glücksbringer geworden ist", so der Wahlhamburger. Deswegen freut sich der Darsteller schon jetzt darauf, den Song in der deutschen Musicalversion "Endlich angekommen" jeden Abend auf der Bühne zu singen.

Mit dem Song hat er auch dieses Mal im Casting-Prozess überzeugt. Ralf Schaedler, Casting Director von Stage Entertainment, sagt: "Benét hat uns bei seinem Vorsprechen sehr berührt. Seine Perspektive auf diese Geschichte wird eine wundervolle Verkörperung eines modernen Helden sein."

Exklusiver Vorgeschmack mit Single-Release

Als Vorgeschmack auf das Musical wird "Endlich angekommen", eingesungen von Benét Monteiro, am Freitag als Studioaufnahme auf allen digitalen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Das Musikvideo zum Song ist jetzt schon live und über diesen Link aufruf-, auf Social Media teil- und in Webseiten einbettbar:

Stage Entertainment auf YouTube: @StageTV

Videolink: https://youtu.be/s-0x7iY74UE

Natürlich enthält das Musical noch viele weitere Hits aus dem Disney Film von 1997, komponiert von Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Gewinner Alan Menken und David Zippel. Für die Bühnenversion hat das Duo zudem einige neue Songs geschrieben. Das komplette Cast Album wird voraussichtlich im Juli 2024 erscheinen.

Über Disneys HERCULES - ab März 2024 in Hamburg!

Diese Show wird die Götter begeistern: Hercules, Sohn des Zeus und Held der griechischen Mythologie, erobert die Musical-Bühne! Inspiriert von dem gleichnamigen Disney Film aus dem Jahr 1997, erwartet die Zuschauer:innen ab März 2024 ein brandneues musikalisches Abenteuer in der Musical-Hauptstadt Deutschlands.

Spektakuläre Bühnenkunst, Humor für Jung und Alt, ein herrlich ehrlicher Held und natürlich die Liebe sind die Zutaten dieser fesselnden Musical-Produktion, die in Hamburg ihre Weltpremiere feiern wird. Disneys HERCULES ist die himmlisch komische Geschichte eines Halbgotts, der sich aufmacht, sich selbst und seinen Platz in der Welt zu finden.

Hercules, Sohn des Zeus, wird als Baby entführt und wächst unter Menschen auf. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat und sein Vater kein Geringerer als der mächtige Zeus ist. Um aber auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss Hercules beweisen, dass er ein richtiger Held ist. Mit Hilfe seiner treuen Freunde lernt er, dass es nicht auf pure Kraft ankommt, sondern dass wahre Helden an der Stärke ihres Herzens gemessen werden.

Über Benét Monteiro

Nach Abschluss seines Studiums an der ETMB Musical Theater School of Brasilia begann der gebürtige Brasilianer seine Musical-Karriere als Seaweed in Hairspray in Rio de Janeiro und als Jack in Into The Woods in São Paulo. Auf verschiedenen AIDA-Kreuzfahrtschiffen begeisterte er das Publikum in den unterschiedlichsten Shows. Von großer Bedeutung für Benét Monteiro sind sein Vocal Coach Rodrigo Soalheiro, der ihn seit 2010 auf jede Rolle vorbereitet, und die Unterstützung durch seine Schwester Monique Monteiro. Neben seinen Bühnenengagements machte er CD-Aufnahmen mit dem Künstler, DJ und Produzenten smiie. 2021 erschien unter seinem Künstlernamen Angeluz seine Debüt-EP mit der Single "Can We Go On". In Deutschland stand Benét Monteiro bereits als Cover Simba in Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN in Hamburg und als Cover Eddie bei der Tour der Stage Entertainment Eigenproduktion SISTER ACT auf der Bühne. Danach war er als alternierende Lola und Swing in KINKY BOOTS am Stage Operettenhaus in Hamburg, als Jagwire in BAT OUT OF HELL am Stage Metronom Theater in Oberhausen, als Sky in MAMMAM MIA! am Stage Theater des Westens in Berlin und als Kristoff in Disneys DIE EISKÖNIGN im Stage Theater an der Elbe in Hamburg zu sehen. Nach seiner Rolle als Alexander Hamilton am Stage Operettenhaus freut Benét Monteiro sich nun auf die Rolle des Hercules.

