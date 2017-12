Willkommen in "Stuttingen": Jede Stunde mit dem Intercity zu den schönsten Ausflugszielen der Region

2 weitere Medieninhalte

Frankfurt (ots) - Die Intercity-Züge zwischen Stuttgart und Singen fahren seit 10. Dezember stündlich - Zweistündlich ersetzen die neuen Doppelstockzüge Intercity 2 die RE-Züge - Ausflugsziele sind mit dem Nahverkehrstarif flexibel und günstig erreichbar

Morgens zum Brunch ins Lieblingscafé am Schlossplatz, mittags eine kleine Shoppingtour über die Königstraße und nachmittags ein erholsamer Spaziergang zur Festung Hohentwiel - so könnte ein gemütliches Wochenende in "Stuttingen" aussehen. Stuttingen? Diese imaginäre Stadt ist entstanden, seit mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 10. Dezember 2017 der Intercity 2 auf der Gäubahn eingesetzt wird und die Intercity-Züge zwischen Stuttgart und Singen in einer höheren Taktung fahren. Damit wachsen die Regionen zwischen Stuttgart und Singen noch enger zusammen - fast so, als wären sie eine große Stadt.

Ausflüge noch flexibler planen

Die bislang 14 direkten Intercity-Verbindungen wurden um weitere 20 Fahrten pro Tag ergänzt. Die zusätzlichen Züge halten unterwegs öfter und ersetzen den zweistündlichen Regional-Express zwischen Stuttgart und Singen. Nah- und Fernverkehrskunden können jede Stunde mit dem Intercity fahren und erreichen so regionale Ausflugsziele noch flexibler. Das bringt nicht nur Vielfalt und Abwechslung in die kommenden Winterwochenenden, sondern kostet innerhalb Deutschlands auch nichts extra: In den IC-Zügen zwischen Stuttgart, Singen und Konstanz sind nämlich auch alle Nahverkehrs- und Verbundtickets gültig.

Mit den stündlichen Intercity-Fahrten sind Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten wie etwa der Fernsehturm und das Neue Schloss in Stuttgart oder die Festung Hohentwiel und das MAC Museum in Singen noch komfortabler erreichbar - ohne Staus, lästige Parkplatzsuche und teure Parkgebühren. Wer es spektakulär mag, der kann mit dem Intercity über Singen bis nach Schaffhausen weiterfahren. Dort stürzt der Rhein mehr als zwanzig Meter in die Tiefe und bietet ein eindrucksvolles Naturschauspiel.

Mit dem doppelstöckigen Intercity 2 entspannt unterwegs

Im neuen Doppelstock-Zug Intercity 2 mit Panoramaausblick lässt sich die Landschaft entlang der malerischen Strecke noch besser genießen. Warme und kalte Getränke sowie süße und herzhafte Snacks und frische Backwaren serviert das Bahnteam in beiden Klassen direkt am Platz. Im Rahmen von Aktionen gibt es auch regionale Produkte.

Fahrgäste haben die gleiche Beinfreiheit wie im ICE, und auch größeres Gepäck hat ausreichend Platz. Pluspunkt für Familien: Dank der Panoramafenster im Kleinkindabteil des oberen Zugteils gibt es für die jungen Passagiere auf dem Weg zum Wochenendausflug immer etwas zu entdecken.

"Die Einführung des Intercity 2 auf der Gäubahn und die damit verbundene höhere Taktung der Intercity-Verbindungen sind Teil unserer Angebotsoffensive. Bis 2030 werden wir weitere Direktverbindungen in der Fläche schaffen und damit insgesamt rund fünf Millionen Menschen mehr als heute an den Fernverkehr anschließen", sagt Dr. Michael Peterson, Marketing-Vorstand der DB Fernverkehr AG.

Weitere Informationen zum Intercity 2 gibt es unter: www.bahn.de/intercity2.

