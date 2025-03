action medeor e.V.

Erdbeben Myanmar: action medeor hält sich für Medikamentenlieferungen bereit

Tönisvorst (ots)

Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar bereitet sich die Hilfsorganisation action medeor auf mögliche Medikamentenlieferungen vor. Die "Notapotheke der Welt", wie action medeor auch genannt wird, hat bereits kurz nach der Katastrophe Kontakt mit Partnerorganisationen vor Ort aufgenommen. "Im Moment ist die Lage noch sehr unklar", erläutert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. "Wir haben erste Berichte von überlasteten Krankenhäusern erhalten, aber noch keinen Überblick über die konkreten Bedarfe und mögliche Beschaffungsoptionen für Medikamente und medizinisches Equipment", so Peruvemba. Daher prüfe man derzeit sowohl mögliche Arzneimittellieferungen aus dem Medikamentenlager von action medeor in Deutschland als auch Beschaffungen vor Ort zusammen mit lokalen und internationalen Partnern. "Wir werden den Weg wählen, der die lokalen und regionalen Kapazitäten am besten unterstützt", kündigt Peruvemba an.

Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Man kann online spenden unter www.medeor.de und dort auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Klassisch geht es über IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Nothilfe weltweit".

