TÜV Rheinland AG

TÜV Rheinland Consulting erhält TOP CONSULTANT-Siegel

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Unternehmen unter besten Mittelstandsberatern / Auszeichnung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit / Nachhaltigkeitsberatung auch bei KMU gefragt / Startseite - TÜV Rheinland Consulting GmbH (tuv.com)

Dank seiner ausgeprägten Mittelstandsexpertise hat sich TÜV Rheinland Consulting in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren durchgesetzt und trägt ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel. Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratulierte TÜV Rheinland Consulting zu der Auszeichnung im Rahmen einer Preisverleihung während des Deutschen Mittelstands-Summit am 28. Juni in Weimar. Die Auswahl der neuen Top-Consultants hatte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia vorgenommen.

Wissenschaftliche Kundenbefragung als Basis der Bewertung

Um die Beraterleistung zu bewerten, befragte das wissenschaftliche Team um Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach je nach Unternehmensgröße zehn bis 20 Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen. Die Befragung der Kunden konzentrierte sich auf zwei übergeordnete Kriterien: den Grad der Professionalität, den die Kunden den Beratungshäusern attestieren sowie die Zufriedenheit der Kunden mit der Beratungsleistung. Zusätzlich zu der Kundenbefragung wertet die wissenschaftliche Leitung Kennzahlen der Unternehmen aus, etwa die Umsatzentwicklung, die Mitarbeiterentwicklung, den beruflichen Hintergrund der Berater und ihre Erfahrung. Insgesamt hatten sich dieses Jahr 132 Beratungsunternehmen um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben, 108 waren erfolgreich und dürfen ab sofort das Siegel tragen. "Es freut uns, dass wir unsere Kunden und Kundinnen überzeugen, und bei ihren Projekten, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit, erfolgreich unterstützen konnten", so Mariusz Bodek, Geschäftsführer TÜV Rheinland Consulting.

Bedarf an Nachhaltigkeitsberatung beim Mittelstand

Egal ob "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) oder "Green Claims-Richtlinie" - die Anforderungen an Unternehmen sind vielfältig. Der Bedarf an Beratung ist groß, auch bei kleineren und mittleren Unternehmen (KMU). TÜV Rheinland Consulting unterhält daher ein eigenes Team für Nachhaltigkeitsberatung. Die Berater*innen bringen ein breites Spektrum an Kompetenzen mit, darunter Nachhaltigkeitsstrategie und -management, Lieferketten-Management, Risikoanalyse, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeitskommunikation und Reporting. Auch in der Beratung zu Sozialaudits und Nachhaltigkeitsratings verfügt das Team über fundiertes Wissen. "Kleine und mittlere Unternehmen ringen oft mit dem Spagat zwischen begrenzten Ressourcen und dem ambitionierten Ziel, Nachhaltigkeitsrichtlinien nicht nur zu erfüllen, sondern sie als Motor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen. Hier setzen wir an und unterstützen mit unserer Expertise", erklärt Lena Engel, Teamleitung Nachhaltigkeitsberatung TÜV Rheinland Consulting.

Weitere Informationen zu TOP CONSULTANT: TOP CONSULTANT Beraterwettbewerb (top-consultant.de)

Über TÜV Rheinland Consulting

Als Beratungs- und Projektmanagementdienstleister von TÜV Rheinland schafft TÜV Rheinland Consulting individuelle Lösungskonzepte für seine Kunden und Kundinnen. Kompetenzen sind die Beratung zu den Themen Forschungsmanagement, Infrastrukturmanagement, Managementberatung und Nachhaltigkeitsberatung. Als unabhängiger Dienstleister mit hoher Fachkompetenz und branchenübergreifender Erfahrung im öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft - national wie auch international, beraten bei TÜV Rheinland Consulting über 300 Mitarbeitende an den Standorten Köln, Berlin, Nürnberg, Frankfurt am Main, Dresden, Gera und Essen.

Über TÜV Rheinland

Sicherheit und Qualität in fast allen Wirtschafts- und Lebensbereichen: Dafür steht TÜV Rheinland. Das Unternehmen ist seit mehr als 150 Jahren tätig und zählt zu den weltweit führenden Prüfdienstleistern. TÜV Rheinland hat mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 2,4 Milliarden Euro. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten von TÜV Rheinland prüfen rund um den Globus technische Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen in Technik und Wirtschaft, trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Damit sorgen die unabhängigen Fachleute für Vertrauen entlang globaler Warenströme und Wertschöpfungsketten. Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Website: www.tuv.com

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell