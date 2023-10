Omoda Global

Chery Automobile bringt mit OMODA und JAECOO zwei neue Automarken auf den deutschen Markt - rein vollelektrische Marke EXLANTiX folgt als nächstes

Wuhu (China) / München (ots)

Das stylishe Crossover OMODA 5 mit Verbrennungsmotor und 5 Sterne Euro NCAP kommt im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland auf den Markt

Das BEV OMODA 5 EV sowie der SUV JAECOO 7 folgen kurz danach

OMODA zielt als "Personalized Smart Car" auf junge, Technik- und Lifestyle-affine Konsument:innen

JAECOO präsentiert sich als urbane SUV-Marke mit ikonischem Design

Die vollelektrische Luxus-Marke EXLANTiX wird ebenfalls in 2024 in Deutschland eingeführt

Seit der Vorstellung im April 2023 sind die Fahrzeuge von OMODA bereits in mehreren Ländern weltweit verfügbar

Eigenes Engineering- und R&D-Center mit fast 50 Mitarbeitenden in Raunheim bei Frankfurt am Main

Das 1997 gegründete Unternehmen Chery Automobile Co. mit Sitz in Wuhu, heute einer der größten Automobilexporteure Chinas, startet mit der Einführung der Marken OMODA, JAECOO und EXLANTiX jetzt auch in Deutschland. Das erste Modell der neuen Marke OMODA wird der im ersten Halbjahr 2024 erhältliche OMODA 5 mit Benzinmotor sein. Kurz danach werden weitere Modelle als BEV (Battery Electric Vehicle) und mit Verbrennungsmotor folgen. Mit JAECOO und EXLANTiX plant Chery Automobile, in 2024 weitere Marken für SUVs und rein elektrische Fahrzeuge der Oberklasse in Deutschland einzuführen. Seit der Vorstellung der neuen Modelle von OMODA und JAECOO auf der 20th Shanghai International Automobile Industry Exhibition im April 2023 sind Fahrzeuge von OMODA bereits in Spanien, Mexiko, Israel, der Türkei, Kuwait, Australien und Neuseeland erhältlich. Neben weiteren EU-Märkten wird OMODA auch in Kürze in Nordamerika vertreten sein. Um die Fahrzeuge optimal auf die hohen Anforderungen der deutschen und EU-Käufer:innen anzupassen, unterhält Chery ein eigenes Forschungs- und Engineering-Center mit aktuell ca. 50 Mitarbeitenden in Raunheim bei Frankfurt am Main. Die Zahl der Mitarbeitenden soll binnen der nächsten Monate auf ca. 80 erhöht werden.

"Mit dem OMODA 5 haben wir in diversen Märkten auf verschiedenen Kontinenten einen fulminanten Start hingelegt. Die Nachfrage nach einem Personalized Smart Car übertrifft unsere Erwartungen", erklärt Charlie Zhang, Executive Vice President von Chery Automobile International. "Mit Deutschland betreten wir jetzt einen der anspruchsvollsten Automobilmärkte weltweit, sehen uns aber dank unserer langfristigen Planung mit einem internationalen Management-Team und einem eigenen R&D-Center in der Nähe von Frankfurt am Main hervorragend aufgestellt. Wir werden sowohl Modelle mit Verbrennungsmotor als auch rein batterieelektrische im Portfolio haben, da es für beide Antriebsarten eine große Nachfrage in Deutschland gibt."

Ambitionierte internationale Expansionsstrategie

Chery Automobile plant, bis 2030 jährlich 1,4 Millionen Fahrzeuge von OMODA und JAECOO weltweit zu verkaufen. Im ersten Quartal 2023 konnten bereits 13.000 Einheiten des Crossover-Modells OMODA 5 abgesetzt werden, im Monat Juli waren es bereits 15.735. Die kumulierten OMODA Verkäufe bis Juli 2023 beliefen sich auf 86.556 Fahrzeuge, so dass das ehrgeizige Ziel von 200.000 verkauften Einheiten in diesem Jahr in greifbarer Nähe ist.

Auf Konzernebene kooperiert Chery Automobile bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge und deren Markteinführung eng mit Huawei, dem Batteriegiganten CATL und Lux-share Precision, um das Wachstum und die internationale Expansion auf die Überholspur zu bringen. Der Umsatz von Chery lag im Jahr 2022 bei rund 28 Milliarden US-Dollar. Auf einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz prognostizierte die Unternehmensführung eine 50-prozentige Steigerung des Verkaufsvolumens und damit auch des Umsatzes auf 42 Mrd. US-Dollar in 2023, angetrieben durch den Verkauf von fast 900.000 neuen Fahrzeugen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres. Die Europastrategie von Chery Automobile sieht nicht nur vor, mit OMODA innerhalb kurzer Zeit in mehreren europäischen Ländern Fuß zu fassen, sondern auch Geschwistermarken wie JAECOO und die vollelektrische Marke EXLANTiX einzuführen.

Positionierung und DNA der Marken OMODA, JAECOO und EXLANTiX

Mit der Marke OMODA richtet sich Chery Automobile an Technik-, Design- und Lifestyle-affine Zielgruppen, die ein "Personalisiertes Smart Car" suchen, das ihren komplett vernetzen Lebensstil auch bei der individuellen Mobilität nahtlos fortführt. Als globale Marke wurde der Name "OMODA" aus mehr als 10.000 Namensvorschlägen in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt ausgewählt. Der Name OMODA setzt sich zusammen aus "O" für Sauerstoff, das für neues Leben und Vitalität steht. "MODA" kommt von "Modern", was für einen modernen und modischen Lebensstil steht. OMODA repräsentiert das Verständnis in Bezug auf Jugend, Diversifizierung und Globalisierung, aber auch für zeitlosen Pioniergeist.

Um die Erwartungshaltungen und Wünsche für ein "Personalisiertes Smart Car" zu ermitteln, hat OMODA im vergangenen Jahr über 1.200 Bild- und Livestreaming-Umfragen mit mehr als 10.000 Menschen durchgeführt. Dabei wurden mehr als 3 Millionen Interaktionen und 3 Milliarden Bilder von jungen Nutzer:innen gesammelt, die sich durch ihre Lebensfreude, Energie und ihren avantgardistischen Stil auszeichnen.

SUVs von JAECOO

Unter dem Markennamen JAECOO wird eine Reihe von SUVs (Sport Utility Vehicle) auf den Markt kommen, die sich an urbane Zielgruppen mit anspruchsvollem Geschmack wendet. Großzügige Platzverhältnisse und diverse Komfortfunktionen werden die speziellen Reisebedürfnisse dieser Klientel bedienen. JAECOO verspricht ein anspruchsvolles und gehobenes Fahrerlebnis, das mit dem Wunsch nach Erkundungstouren und leichten Offroad-Fahrten in Einklang steht. Der Name JAECOO ist ein Portmanteau aus dem deutschen Wort Jäger (Jaeger) und dem Englischen "Cool": JAECOO steht repräsentativ für Menschen, die nicht etwa auf der Jagd nach Tieren, sondern nach neuen Abenteuern, Erlebnissen, Entdeckungen, Momenten etc. sind, die vor nichts zurückschrecken und auch gerne mal ausgetretene Pfade verlassen, um den neuesten Trends hinterherzujagen.

Die Designsprache von JAECOO ist in der Philosophie der Natur verwurzelt und lässt sich von natürlichen Elementen inspirieren, um ein prägnantes, unverwechselbares Erscheinungsbild auf den Straßen zu gewährleisten. Die Designsprache ist geprägt von einer Fülle von kraftstrotzenden geraden Linien, die eine minimalistische und raffinierte Ästhetik erschaffen. Das Tagfahrlicht im Matrix-Stil strahlt technologische Raffinesse aus, während der wasserfallartige Frontgrill die Vitalität der Natur symbolisiert. Im Innenraum strahlt das Design Raffinesse und Eleganz aus, mit einem hauptsächlich linearen Cockpit, das durch metallische Materialien und polygonale Zierteile akzentuiert wird und so eine imposante Wirkung erzielt. Darüber hinaus sind die filigranen Muster auf den Türverkleidungen und Sitzen von den traditionellen Fenstergittern der chinesischen Architektur inspiriert. Diese Designphilosophie fügt sich nahtlos in die Positionierung von JAECOO als Marke für leichte Offroad-SUVs ein.

EXLANTiX als rein vollelektrische Marke

EXLANTiX orientiert sich an der Spitze der neuen Energietechnologie und bietet ein komfortables und intelligentes, rein elektrisches Fahrzeugerlebnis. Die kommenden vollelektrischen Modelle werden eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern haben und 800-Volt-Superschnellladung unterstützen. Die EXLANTiX-Modelle basieren auf einem leichten Aluminiumrahmen, um möglichst energieeffizient fahren zu können.

Über Chery Automobile

Chery Automobile Co., Ltd. mit Sitz in Wuhu wurde 1997 gegründet und ist heute nicht nur einer der größten Automobilexporteure Chinas, sondern auch das erste Automobilunternehmen in China, das komplette Fahrzeuge, CKD-Teile, Motoren, Fertigungstechnologie und Ausrüstung auf dem Weltmarkt exportiert. In den vergangenen 20 Jahren hat Chery stets auf unabhängige Innovation gesetzt und eigene F&E-Zentren in China, Deutschland, den USA und Brasilien eingerichtet. Darüber hinaus hat Chery ein globales Automobil-F&E-Team mit mehr als 5.500 Mitarbeitern aufgebaut und so schrittweise ein ganzheitliches Technologie- und Produkt-F&E-System etabliert. Auf diese Weise hat Chery erfolgreich Produktmarken wie Arrizo und Tiggo mit einem kumulativen weltweiten Absatz von mehr als 10 Millionen Einheiten geschaffen.

Im Jahr 2012 investierten Chery und Jaguar Land Rover Motors gemeinsam in die Gründung von Chery Jaguar Land Rover Motors Co. Ltd, Chinas erstem chinesisch-britischen Joint-Venture-Unternehmen für High-End-Automobile. Das Vertriebs- und Servicenetz von Chery deckt heute mehr als 80 Länder und Regionen ab.

