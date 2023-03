SPACE FOUNDER GmbH

Zukunftsfähig, individuell, made in Germany: Innovative Häuser von SPACE FOUNDER

Nachhaltiges Bauen und umweltgerechtes Wohnen sind verantwortungsvolle Schritte in Richtung Zukunft. Eine ressourceneffiziente und emissionssparende Umsetzung beim Hausbau kann einen wesentlichen Beitrag zum Klimawandel leisten. Gleichzeitig sind der Wunsch nach Individualität und der Anspruch auf Flexibilität prägend für den modernen Hausbau. Das deutsche Unternehmen SPACE FOUNDER repräsentiert mit seinen gleichnamigen Wohn- und Gebäudelösungen für Privatpersonen, Offices und Industrie eine neue Generation von Hausbau, die bereits begehrte Designpreise gewonnen hat.

Als modulares Gebäudekonzept made in Germany bereichern individuelle oder serielle Gebäude von SPACE FOUNDER den Markt in vielerlei Hinsicht. Die Leichtbau-Modulhäuser im außergewöhnlichen Design zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität im Außen- wie im Innenbereich aus. Das liegt in erster Linie am Material. Die SPACE FOUNDER Häuser folgen einem neuartigen Leichtbau-Gebäudekonstrukt mit patentierten Außenhüllen aus speziell beschichtetem Verbundwerkstoff. Dieser lässt nahezu alle Formen, Größen und Ausgestaltungen zu. Alternativ erlauben Fassaden aus Lärche oder Kork ein Design direkt aus der Natur. Die Außenhüllen sind im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude gleicher Größe bis zu 90% leichter. Als Modulsystem werden die einzelnen Teile in der Werkhalle vorgefertigt und anschließend vor Ort montiert. Alles aus einer Hand und ressourcenschonend. Die Bauzeit beträgt ca. 4-6 Wochen und ist witterungsunabhängig. Auf Wunsch können die Bauherren den Fertigungsprozess in den verschiedenen Phasen begleiten.

Intelligente Klimatechnik, höchste Energieeffizienz (KFW Standard 40 plus) und eine herausragende Wärmedämmung (ab SPACE 80) machen das Design-Fertighaus zukunftsfähig. Auf dem Dach kann eine Begrünung vorgenommen oder eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Bauweise ermöglicht es auch, gestalterische Grenzen zu überwinden und umweltschonende Konzepte anzuwenden. Denn grundsätzlich kann ein SPACE FOUNDER überall errichtet werden. Je nach Bodenbeschaffenheit ist es möglich, das Haus - inklusive Terrasse - auf Einschraubfundamenten zu platzieren, sodass eine Bodenversiegelung nicht notwendig ist. Auch im Bereich Nachverdichtung bietet das innovative Gebäudekonzept durch seine Leichtigkeit viele Möglichkeiten der Integration in bestehende Strukturen, wie z.B. auf Dächern.

Beim Gebäude-Allrounder treffen präzises Handwerk und ästhetisches Design aufeinander. Ein- oder zweigeschossig, rund, abgerundet oder eckig - jede Variante bietet ein Maximum an Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeit.

"Unser Anliegen ist es, zukunftsfähige und zugleich wandlungsfähige Räume zu schaffen, die den individuellen Anforderungen der Menschen vollumfänglich entsprechen", betont Peter Mechtold, Geschäftsführender Gesellschafter der SPACE FOUNDER GmbH.

Der hohe Individualisierungsgrad der Gebäude kann verschiedenen Zielgruppen neue Wege eröffnen. So bietet dieser beispielsweise als Showroom im Design des Unternehmens innovative Möglichkeiten der Produktinszenierung und ein Gebäude mit hoher Wiedererkennung. Kulturellen Einrichtungen bietet er Möglichkeiten einer temporären Ausstellungsfläche und Firmen können SPACE FOUNDER als flexibles Bürogebäude oder Außenstelle nutzen.

"Im Bereich des privaten Hausbaus nimmt vor allem die Nachfrage nach kompakten Wohnlösungen immer mehr zu", betont Mechtold. "Viele wollen sich verkleinern, Räume anders nutzen, flexibler sein. Unsere SPACES mit Grundrissen von 36 qm bis hin zu 720 qm können den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden, aber auch sehr individuelle Wünsche der Gestaltung erfüllen." Ganz gleich in welcher Form oder Ausführung bieten die SPACES auch Raum für Veränderung, z.B. einer modularen Erweiterung durch Verbindung von weiteren Gebäudeteilen oder Cubes. Das Aussparen tragender Innenwände ermöglicht ein Höchstmaß an individueller Gestaltung. Wohn- und Lebensbereiche können miteinander verschmelzen oder entsprechend unterteilt werden. Die Gebäudekonstruktion ist langlebig konzipiert. Dennoch ist ein Rückbau oder ein Wiederaufbau an anderer Stelle möglich.

