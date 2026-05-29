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In mehr als jeder zweiten Großstadt liegen die Mieten unter 10 Euro pro Quadratmeter

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Berlin (ots)

Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, welche Städte unter den 71 kreisfreien deutschen Großstädte vergleichsweise moderate Mieten aufweisen:

In 37 von 71 kreisfreien Großstädten liegen die Angebotsmieten für Bestandswohnungen unter 10 Euro pro Quadratmeter.

Während die Angebotsmieten für Bestandswohnungen bundesweit im Schnitt bei 9,00 Euro pro Quadratmeter liegen, erreichen sie in den acht Metropolen durchschnittlich 13,95 Euro pro Quadratmeter.

In 15 Städten bleiben die Angebotsmieten sogar unter der Marke von 8,50 Euro pro Quadratmeter. Die Mehrheit dieser Städte liegt in Nordrhein-Westfalen.

Chemnitz ist mit 6,27 Euro pro Quadratmeter die günstigste kreisfreie Großstadt für Mietwohnungen im Bestand.

Abseits der teuren Metropolen gibt es weiterhin viele kreisfreie Großstädte mit deutlich niedrigeren Angebotsmieten. Eine aktuelle ImmoScout24-Auswertung der 71 kreisfreien Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohner:innen zeigt: In mehr als jeder zweiten betrachteten Großstadt liegen die durchschnittlichen Angebotsmieten für Bestandswohnungen im ersten Quartal 2026 unter 10 Euro pro Quadratmeter. Damit liegen diese Städte spürbar unter dem Durchschnitt der acht Metropolen von 13,95 Euro pro Quadratmeter.

"Während die Mietmärkte in den Metropolen angespannt bleiben, gibt es in Deutschland weiterhin zahlreiche kreisfreie Großstädte mit vergleichsweise moderaten Angebotsmieten. Gerade diese Städte stehen oft weniger im öffentlichen Fokus, bieten aber eine gute Infrastruktur zu deutlich niedrigeren Preisen", sagt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.

In 15 Großstädten liegen die Mieten unter 8,50 Euro pro Quadratmeter

Besonders günstig sind die Angebotsmieten in 15 kreisfreien Großstädten. Dort werden Bestandswohnungen für weniger als 8,50 Euro pro Quadratmeter angeboten. Chemnitz führt das Ranking mit 6,27 Euro pro Quadratmeter an. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet dort rechnerisch rund 439 Euro Kaltmiete. Auf dem zweiten Platz folgt Salzgitter mit 7,15 Euro pro Quadratmeter. Neun der 15 Städte mit Angebotsmieten unter 8,50 Euro pro Quadratmeter liegen in Nordrhein-Westfalen, darunter Gelsenkirchen (7,25 Euro pro Quadratmeter), Hagen (7,56 Euro pro Quadratmeter), Herne (7,61 Euro pro Quadratmeter) und Oberhausen (8,37 Euro pro Quadratmeter) auf Platz 15. Aus Ostdeutschland gehören neben Chemnitz auch Magdeburg (7,39 Euro pro Quadratmeter) und Halle (Saale) (7,71 Euro pro Quadratmeter) zu den günstigsten kreisfreien Großstädten.

In 22 weiteren Großstädten bleiben die Bestandsmieten unter 10 Euro pro Quadratmeter

Insgesamt liegen die Angebotsmieten für Bestandswohnungen in 37 der 71 betrachteten kreisfreien Großstädte unter 10 Euro pro Quadratmeter. Damit bleibt das Mietniveau in mehr als der Hälfte der untersuchten Großstädte einstellig. Zum Vergleich: Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 9,00 Euro pro Quadratmeter, über die acht Metropolen hinweg bei 13,95 Euro pro Quadratmeter. Mit einem Quadratmeterpreis von 8,90 Euro landet sogar Leipzig als Metropole in diesem Ranking - und das auf Platz 21. Auf den hinteren Plätzen dieser Gruppe liegen Rostock mit 9,97 Euro pro Quadratmeter, Bremen mit 9,93 Euro sowie Oldenburg und Osnabrück mit jeweils 9,85 Euro pro Quadratmeter.

Eine Tabelle mit den 37 kreisfreien Großstädten mit Angebotsmieten unter 10 Euro pro Quadratmeter finden Sie im ImmoScout24 Medienbereich.

Methodik

Für die Analyse wurden die Angebotsmieten für Bestandswohnungen in den 71 kreisfreien deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner:innen ausgewertet. Die angegebenen Quadratmeterpreise beziehen sich auf das erste Quartal 2026. Die rechnerische Kaltmiete basiert auf einer 70-Quadratmeter-Wohnung. Die Kategorie Bestand umfasst Wohnungen mit einem Baualter von mindestens drei Jahren.

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