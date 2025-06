ImmoScout24

Mietmarkt bietet mehr Balkone als Kaufmarkt

Eine aktuelle ImmoScout24-Analyse zeigt, in welchen Städten Wohnungssuchende die besten Chancen auf einen Balkon haben.

Mietmarkt schlägt Kaufmarkt: 77 Prozent der Mietwohnungen haben Balkon - nur 67 Prozent der Eigentumswohnungen.

Regionale Unterschiede: Von 95 Prozent in Emden bis 38 Prozent in Gera bei Mietwohnungen.

Großstädte überraschen positiv: Die 8 größten deutschen Städte liegen mit 82 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Eigentumswohnungen mit Balkon erzielen 9 bis 13 Prozent höhere Preise.

Der Balkon ist für viele Deutsche ein unverzichtbarer Bestandteil der eigenen vier Wände - zur Standardausstattung gehört er aber nicht überall. Bei der Suche nach einer Wohnung mit Balkon hat man auf dem Mietmarkt deutlich bessere Chancen als beim Kauf. Während 77 Prozent aller Mietwohnungen über einen Balkon verfügen, sind es bei Eigentumswohnungen nur 67 Prozent.

Wertsteigerung durch Außenfläche

Beim Verkauf können Wohnungen mit Balkon eine Wertsteigerung zwischen 9 und 13 Prozent erzielen. Bei der Vermietung ist der Preisunterschied geringer - die Angebotsmiete liegt im Schnitt 4 bis 7 Prozent höher, wenn ein Balkon vorhanden ist.

"Ein Balkon ist nicht nur ein 'Nice-to-have' - er ist in vielen Fällen ein echter Wertfaktor. Besonders in dicht bebauten Lagen kann ein Balkon die Attraktivität erheblich steigern", sagt der Immobilien-Sachverständige und Leiter der Marktwertermittlung bei Sprengnetter, Sebastian Drießen. "Entscheidend sind jedoch Ausrichtung, Größe und Nutzbarkeit - ein kleiner, schattiger Balkon an einer lauten Straße bringt kaum Mehrwert, während ein sonniger Balkon mit Blick ins Grüne den Wert messbar erhöht."

In Hamburg und Delmenhorst haben besonders viele Eigentumswohnungen einen Balkon

Beim Kaufmarkt schneiden die Metropolen im Vergleich mit dem Durchschnitt der Städte überdurchschnittlich ab: 71 Prozent der Eigentumswohnungen haben in den acht größten deutschen Städten einen Balkon. In Hamburg sind drei von vier Eigentumswohnungen mit einem Balkon ausgestattet (75 Prozent). Auf dem Münchener Kaufmarkt liegt der Anteil am Angebot bei 74 Prozent.

Einen besonders hohen Anteil an Balkonausstattung gibt es in Delmenhorst (87 Prozent), gefolgt von Memmingen in Bayern (83 Prozent). Freiburg im Breisgau und Ingolstadt teilen sich mit jeweils 82 Prozent den dritten Platz. Baden-Baden komplettiert mit 80 Prozent die Top 5.

Am Ende der Skala steht Zweibrücken in Rheinland-Pfalz mit nur 44 Prozent Balkon-Anteil, gefolgt von Wilhelmshaven (47 Prozent). Ebenfalls wenig Balkone finden sich in Gelsenkirchen und Pirmasens: Jeweils 48 Prozent aller Eigentumswohnungen verfügen über dieses Ausstattungsmerkmal. Auch in Oberhausen ist nur knapp jede zweite Eigentumswohnung mit Balkon ausgestattet (49 Prozent).

Mietmarkt: Große Unterschiede bei der Balkon-Ausstattung

Die acht größten deutschen Städte schneiden überraschend gut ab: Dort haben 82 Prozent der angebotenen Mietwohnungen einen Balkon - fünf Prozentpunkte über dem bundesweiten Durchschnitt. Hamburg und München führen mit jeweils 86 Prozent, gefolgt von Düsseldorf, Frankfurt und Köln, wo ebenfalls mehr als 80 Prozent der angebotenen Wohnungen über einen Balkon verfügen (jeweils 83 Prozent).

In Emden haben 95 Prozent aller Mietwohnungen einen Balkon. Damit ist die ostfriesische Hafenstadt Spitzenreiter. Auch die bayerischen Städte Kempten im Allgäu und Rosenheim (jeweils 93 Prozent) haben einen hohen Anteil von Mietwohnungen mit Balkon, genauso wie Potsdam (92 Prozent), Leverkusen und Straubing (jeweils 91 Prozent).

In Gera hingegen ist nur etwas mehr als jede dritte Mietwohnung mit Balkon ausgestattet (38 Prozent). Weniger als die Hälfte aller Mietangebote kommen in Görlitz mit Balkon (41 Prozent). Auch in Gelsenkirchen - wo schon wenige Eigentumswohnungen einen Außenbereich haben - hat gerade mal jede zweite angebotene Mietwohnung einen Balkon (50 Prozent).

Methodik

Für die Analyse wurden alle deutschen Metropolen und kreisfreien Städte untersucht, die im ersten Quartal 2025 eine statistisch relevante Anzahl von Wohnungsinseraten bei ImmoScout24 aufwiesen. Die Auswertung erfolgte getrennt nach Miet- und Eigentumswohnungen.

