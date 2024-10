International Society on Thrombosis and Haemostasis

ISTH-Kampagne zum Weltthrombosetag präsentiert Preisträger des Global Advocacy Award aus Kanada, Brasilien und Deutschland

Ehrung von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt, die sich für die Gemeinschaft einsetzen und das Bewusstsein für Thrombose fördern.

Die International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) gab heute die Empfänger ihrer globalen Thrombose-Förderpreise für die Kampagne World Thrombosis Day (WTD) bekannt. Das renommierte Preisverleihungsprogramm ehrt Einzelpersonen und Organisationen aus der ganzen Welt, die sich um die Aufklärung über Blutgerinnsel verdient gemacht haben.

Die Preisträger des WTD 2024 Advocacy Award sind wie folgt

Patientenbotschafter des Jahres: Carol West (Kanada) o Ehrenvolle Erwähnung des Patientenbotschafters des Jahres: Arielle Dance (Vereinigte Staaten)

Carol West (Kanada) Aktivität des Jahres (Kategorie einkommensstarke Länder): Aktionsbündnis Thrombose (Deutschland)

Aktionsbündnis Thrombose (Deutschland) Aktivität des Jahres (Kategorie Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen): Brasilianische Gesellschaft für Thrombose und Hämostase (BSTH) (Brasilien)

Gewinner des Preises Patientenbotschafter des Jahres 2024

Carol West wird zur WTD 2024-Patientenbotschafterin des Jahres ernannt, womit ein herausragendes Mitglied der Thrombose-Fürsprechergemeinschaft ausgezeichnet wird. Nachdem sie selbst ein Blutgerinnsel überlebt hatte, wollte Carol sich für andere Patienten und Überlebende einsetzen.

Carol nahm während der Behandlung freiwillig an einer klinischen Studie teil und wurde später gebeten, dem Canadian Venous Thromboembolism Research Network (CanVECTOR) beizutreten, einem kanadischen patientenorientierten Programm, das sich auf VTE-bezogene Forschung, Schulung und Wissensübertragung konzentriert.

Carol ist jetzt Co-Leiterin der Patientenpartner-Plattform von CanVECTOR und war an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt. Sie ist außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses von CanVECTOR, der das Netzwerk beaufsichtigt und leitet und die Zusammenarbeit zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften unterstützt.

„Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich zur Patientenbotschafterin des Jahres der WTD 2024 gewählt wurde", sagte Carol. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, Patienten in die Thrombosebehandlung und -forschung einzubeziehen. Die Erfahrungen der Patienten sind die Grundlage und Inspiration für die Forschung, und es ist wichtig, den Patienten Raum zu geben, um zu hören, was sie beizutragen haben."

Gewinner der Aktivität des Jahres 2024

Mit dem WTD 2024 Activity of the Year Award in der Kategorie High-Income Country zeichnet die Kampagne das Aktionsbündnis Thrombose (auch bekannt als Aktionsbündnis Thrombose) aus, ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen mit Sitz in Deutschland.

Das Aktionsbündnis Thrombose wird für die Organisation einer immersiven Aufklärungsveranstaltung in Deutschland ausgezeichnet, bei der eine riesige „begehbare" Vene zur Demonstration von Thrombose nachgebildet wurde. Die Veranstaltung, die in einem Berliner Einkaufszentrum stattfand, schuf ein leicht verständliches und eindringliches Erlebnis, um die Öffentlichkeit über Thrombose aufzuklären.

„Unser Team hat sich sehr über diese Nachricht gefreut", sagt Prof. Dr. Rupert Bauersachs, wissenschaftlicher Leiter des Aktionsbündnisses Thrombose. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die uns motiviert, unsere WTD-Aktivitäten und unser Sensibilisierungsprogramm weiter auszubauen."

Im Rahmen der Kampagne wurde auch die Brasilianische Gesellschaft für Thrombose und Hämostase (BSTH) als Gewinner des Preises für die Aktivität des Jahres 2024 in der Kategorie der Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen benannt, die nach der Klassifizierung der Weltbank ermittelt wird.

Der BSTH organisierte eine Multikanal-Kampagne für WTD in ganz Brasilien mit mehr als einer Million Impressionen. Zu den zahlreichen Aktivitäten gehörten öffentliche Programme und Beleuchtungen öffentlicher Sehenswürdigkeiten, darunter auch die berühmte Christus-Erlöser-Statue. Darüber hinaus veranstaltete sie mehrere Bildungs-Webinare und öffentlichkeitswirksame Kooperationen mit Social Influencers.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, den WTD 2024 Activity of the Year Award zu erhalten", sagte BSTH-Präsidentin Prof. Joyce Maria Annichino. „Diese Anerkennung spornt uns an, unser Engagement für die Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit über Thrombose fortzusetzen. Wir glauben, dass wir gemeinsam mit der ISTH einen bedeutenden Beitrag zur Thromboseprävention leisten und weltweit Leben verbessern können."

Alle Preisträger wurden nach einer strengen Prüfung ausgewählt. Die endgültigen Preisträger wurden von Ausschussmitgliedern ausgewählt, die in keiner Beziehung zu den Kandidaten stehen.

Weitere Informationen zum Weltthrombosetag finden Sie unter www.worldthrombosisday.org.

Über die Internationale Gesellschaft für Thrombose und Hämostase (ISTH)

Die 1969 gegründete ISTH ist die weltweit führende medizinische und wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich der Förderung des Verständnisses, der Prävention, der Diagnose und der Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Thrombose und Hämostase widmet. Die ISTH ist ein internationaler medizinisch-wissenschaftlicher Berufsverband mit mehr als 7.000 Klinikern, Forschern und Ausbildern, die gemeinsam daran arbeiten, das Leben von Patienten in mehr als 124 Ländern der Welt zu verbessern. Zu den viel beachteten Aktivitäten und Initiativen gehören Ausbildungs- und Standardisierungsprogramme, Forschungsaktivitäten, Tagungen und Kongresse, begutachtete Publikationen, Expertenausschüsse und der Weltthrombosetag am 13. Oktober. Besuchen Sie die ISTH online unter www.isth.org.

