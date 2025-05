ImmoScout24

Am Montag kommen die meisten Mietwohnungen auf den Markt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Eine aktuelle ImmoScout24-Analyse zeigt, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die meisten neuen Mietinserate veröffentlicht werden.

Am Montag werden die meisten Mietwohnungen inseriert - fast doppelt so viele wie am Samstag.

Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr gibt es den größten Schwung von Neuangebot.

Ab 20 Uhr und am Wochenende kommt weniger Neuangebot - sonntags inserieren besonders häufig Privatleute.

Arbeitsgewohnheiten und Geschäftszeiten prägen auch den Rhythmus des Wohnungsmarktes. Diese Erkenntnisse können Wohnungssuchenden in einem umkämpften Markt einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

"Erfolgreiche Wohnungssuche braucht sowohl eine gut vorbereitete Bewerbung als auch das richtige Timing", erklärt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. "Am Montag und Freitagvormittag finden Suchende auf ImmoScout24 besonders viele neue Angebote. Wer dann die Suche aktualisiert und gut vorbereitet ist, kann die Chancen erhöhen, das neue Zuhause zu finden."

Zu Wochenbeginn werden besonders viele Wohnungsinserate veröffentlicht

Am Montag werden die meisten Wohnungen inseriert. 17 Prozent aller neuen Angebote werden an diesem Tag veröffentlicht. Auch Dienstag und Mittwoch bekommen Suchende viele neue Mietwohnungen zu sehen. Jeweils 16 Prozent der Angebote kommen neu auf die Plattform. Die höchste Inserierungsdichte zwischen 9 und 13 Uhr, mit Spitze um 9 Uhr, zeigt, dass die Veröffentlichung von Mietwohnungsangeboten primär während der Geschäftszeiten erfolgt. Am Dienstag kommen im kurzen Zeitraum zwischen 9 und 11 Uhr besonders viele neue Wohnungsangebote. Freitags werden weniger Wohnungen neu angeboten als an anderen Werktagen (14 Prozent des wöchentlichen Neuangebots).

Private Inserate dominieren das Wochenende

Am Samstag kommt am wenigsten Neuangebot auf die Plattform. Nur 9 Prozent aller Wohnungsinserate werden an diesem Tag veröffentlicht. Schwach ist auch die Abendzeit unter der Woche: Ab 20 Uhr kommen nur noch halb so viele neue Inserate pro Stunde auf die Plattform. Sonntags steigt das Volumen auf 13 Prozent. Dann inserieren überwiegend Privatleute. Das zeigt sich auch im Gesamtverhältnis: Während werktags der Angebotsanteil von privaten Inserierenden bei 56 Prozent liegt, sind es am Wochenende 81 Prozent.

Eine Heat Map für alle Wochentage und Zeiten ist angehängt und befindet sich im ImmoScout24-Medienbereich

Methodik

Analysiert wurde der Veröffentlichungszeitpunkt von über 600.000 Inseraten von Mietwohnungen auf ImmoScout24 im ersten Quartal 2025. Einzelinserate werden als Angebote privater Vermieter:innen gewertet.

Über ImmoScout24

ImmoScout24 ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit 25 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen rund 19 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen rund 90 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

Original-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuell