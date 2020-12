Rheinische Post

Fortum-Chef: Keine Kündigungen bei Uniper bis 2026, Schicksal der Düsseldorfer Zentrale ab 2022 offen

Fortum-Chef Markus Rauramo bekräftigt, dass Uniper bis Ende 2021 unabhängig bleibt, hält sich eine künftige Komplettübernahme aber offen: "Wir haben versprochen, dass es bis Ende 2021 keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geben wir, dabei bleibt es. Was ab 2022 passiert, kann ich derzeit nicht sagen", sagte Rauramo der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).

Auch für die Zentrale in Düsseldorf, in der 2500 Menschen arbeiten, will er keine Garantie für die Zeit nach 2021 abgeben: "Welche genaue Rolle die Zentrale in Düsseldorf in der Zukunft spielen wird, das können wir derzeit noch nicht sagen", so Rauramo weiter. Er bekräftigte aber: "Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2026 ausgeschlossen."

Schon jetzt sieht er Uniper als eine von Fortums Sparten: "Schon jetzt ist Uniper unsere Tochter, eine wichtige unserer fünf Sparten. Daher ist die Frage, ob wir nun 75 oder 100 Prozent haben, nicht sehr relevant."

Über eine Vertragsverlängerung von Uniper-Chef Andres Schierenbeck werde man "zu gegebener Zeit" sprechen.

Fortum hält nach einer harten Übernahmeschlacht mehr als 75 Prozent der Anteile an dem Düsseldorfer Energiekonzern.

