Röttgen sieht sich mit Mitbewerbern Laschet und Merz auf Augenhöhe

Norbert Röttgen, dem im Rennen um den CDU-Vorsitz nur Außenseiterchancen zugeschrieben werden, sieht sich mit seinen Konkurrenten Armin Laschet und Friedrich Merz auf Augenhöhe. "Ich glaube, wir haben jetzt eine Situation erreicht, in der wir auf Augenhöhe sind, in der jeder gewählt werden kann", sagte Röttgen beim Ständehaus-Treff der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Zu seiner Kandidatur sagte Röttgen: "Ich kandidiere zunächst einmal für den CDU-Vorsitz." Das sei schon eine eigene bedeutende Aufgabe. Röttgen betonte, er kandidiere nicht für dieses Amt, um das andere zu erreichen. Dennoch bekräftigte er seinen Machtanspruch. Gleichzeitig gehöre es zum Anspruch des CDU-Vorsitzenden, sich das Amt des Kanzlers zuzutrauen oder es zu wollen, sagte Röttgen weiter. Er sei zu der Einschätzung gekommen: "Ich traue es mir zu." Die Frage, ob und welchen Kandidaten er im Fall einer Niederlage in einem zweiten Wahlgang unterstützen werde, wollte Röttgen nicht beantworten. "Ich konzentriere mich darauf, den zweiten Wahlgang zu erreichen." Auf die Frage, ob er in das Rennen um den CDU-Vorsitz eingetreten sei, um sich einen Ministerposten zu sichern, sagte Röttgen: "Ein solches Denken liegt mir völlig fern."

