Rheinische Post

Bundeswehrverband erwartet schnelle Entscheidung für bewaffnete Drohnen

Düsseldorf (ots)

Der Bundeswehrverband erwartet nach der Anhörung an diesem Montag im Verteidigungsausschuss eine "zügige und vor allem positive Entscheidung" zur Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr. "Wer mit einer Mandatsentscheidung Soldatinnen und Soldaten in überaus gefährliche Regionen wie Mali entsendet, darf ihnen das Maximum an Schutz nicht verwehren," sagte Verbandsvorsitzender André Wüstner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Wüstner verwendete den Begriff "Schutzdrohnen" und betonte, je schneller die Soldaten darüber verfügten, desto besser sei dies.

