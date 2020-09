Rheinische Post

SPD-Landtagsfraktion fordert Hilfen für Verschickungskinder

Düsseldorf (ots)

Die SPD-Landtagsfraktion forderte eine größere Unterstützung für die sogenannten Verschickungskinder. Ab den 50er Jahren wurden Kinder zu Tausenden zu Kuren verschickt und erlebten dort zum Teil schwere Misshandlungen, Demütigungen und Isolation. In einem entsprechenden Antrag, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegt, heißt es: "Am System der Verschickung waren staatliche Stellen, Jugend- und Gesundheitsämter, Sozialversicherungsträger, gemeinnützige und private Träger beteiligt. Dem Verhalten der Aufsichtspersonen und des medizinischen und pädagogischen Personals liegen teils durch nationalsozialistische Erziehungsmethoden und Ideale geprägte, schon damals unzeitgemäße Sicht- und Handlungsweisen in Bezug auf Kinder zugrunde, teils Überforderung durch Unterbesetzung und mangelnde Qualifikation bei Gewinnorientierung der Einrichtungen."

Die SPD fordert, dass die Vernetzungsarbeit der Verschickungskinder finanziell vom Land unterstützt wird. Neben therapeutischen Hilfsangeboten für Betroffene verlangen die Oppositionspolitiker Unterstützung beim Aufbau einer Geschäftsstelle. Wissenschaftlern und Betroffenen soll der Zugang zu den Archiven staatlicher Einrichtungen und Institutionen erleichtert werden. Zudem verlangen die SPD-Politiker einen runden Tisch mit den beteiligten Stellen und Vertretern der Geschädigten, um "Möglichkeiten der Aufklärung und Unterstützung zu besprechen". Die Landesregierung solle gemeinsam mit anderen Ländern zudem eine Bundesratsinitiative zur Aufarbeitung starten.

