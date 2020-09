Rheinische Post

Grünen-Fraktionschefin Düker spricht von "historischem Tag"

Die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion Monika Düker hat sich euphorisch angesichts des guten Abschneidens ihrer Partei in der Stichwahl gezeigt: "Dies ist ein historischer Tag für uns Grüne", sagte Düker der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) mit Blick auf die gewonnenen Rathäuser in Aachen, Bonn und Wuppertal. "Die Wahl selber hat gezeigt, dass unsere Themen in der Mitte der Gesellschaft Unterstützung finden. Die Menschen trauen uns zu, dass wir mit unserem Personal und unseren Inhalten sowohl in Großstädten als auch in ländlichen Regionen Kommunalpolitik an der Spitze gestalten können."

