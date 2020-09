Rheinische Post

Walter-Borjans: "Riesige Freude" über Ergebnis in Dortmund; NRW-Stichwahl war Bewertung kommunaler Themen und Repräsentanten

Düsseldorf (ots)

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat das Abschneiden der SPD bei der Stichwahl in Dortmund mit Erleichterung aufgenommen. "Wir freuen uns riesig mit Thomas Westphal, der Dortmund gegen einen CDU-Kandidaten verteidigt hat", sagte Walter-Borjans der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Offensichtlich sei die Basis der Grünen zu großen Teilen nicht dem Aufruf ihrer lokalen Parteispitze gefolgt und habe sich für den Sozialdemokraten entschieden. "Wie schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen haben viele Kandidatinnen und Kandidaten der SPD hervorragende Ergebnisse erzielt", sagte Walter-Borjans. In einigen Städten und Kreisen hätten sich die Hoffnungen aber leider nicht erfüllt. "Bitter sind dagegen zweifellos die Wahlausgänge in Düsseldorf und Wuppertal. Thomas Geisels und Andreas Muckes hervorragende Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode und ihr enormer Wahlkampfeinsatz haben sich leider nicht in Stimmen ausgezahlt", sagte Walter-Borjans. Die Niederlage des CDU-Kandidaten in der Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gegen die grüne Gegenkandidatin wertete er als "ein Menetekel". Walter-Borjans sagte zudem: "Bei allen Höhen und Tiefen bleibt es dabei: Bei Kommunalwahlen und erst recht bei der Personenwahl der Spitzen von Städten und Kreisen bewerten die Menschen vor allem kommunale Themen und ihre Repräsentanten."

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell