Rheinische Post

Altmaier will EEG-Umlage abschaffen

Düsseldorf (ots)

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will perspektivisch die EEG-Umlage abschaffen. "Ich schlage vor, dass wir in der ,Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft', die alle gesellschaftlichen Gruppen mittragen, die langfristige Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms garantieren", sagte Altmaier der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Mitte dieses Jahrzehnts würden zudem viele Wind- und Solaranlagen aus der Förderung herausfallen. Dadurch werde das EEG weniger belastet, betonte der Minister. Die neuen Anlagen würden marktwirtschaftlich ausgeschrieben. "Insofern halte ich es perspektivisch für möglich, die EEG-Umlage in den nächsten zehn Jahren schrittweise abzusenken und schließlich ganz abzuschaffen", sagte Altmaier.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell