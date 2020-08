Rheinische Post

Esken dankt Polizei und warnt nach Protesten vor Gefahr einer "Querfront"

Düsseldorf (ots)

Nach den Corona-Protesten am Samstag in Berlin hat SPD-Chefin Saskia Esken der Polizei für ihren Einsatz gedankt und vor den Gefahren der demonstrierenden "Querfront" gewarnt. "Unser Dank gilt den Polizistinnen und Polizisten, die für unsere Demokratie den Kopf hinhalten und so das Schlimmste verhindern", sagte Esken der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Demokratie und Rechtsstaat sind wehrhaft." Das umfangreiche Bild- und Tonmaterial müsse jetzt zur lückenlosen Ermittlung und Strafverfolgung genutzt werden, forderte Esken. "Wer diese Demonstration, ihre Organisatoren und ihre Treiber stattdessen als ,Corona-Skeptiker' bezeichnet, wer die Reichstags-Stürmer als ,kindisch schreiende Chaoten' verharmlost, der hat nicht verstanden oder will nicht sehen, welche Gefahr von dieser Querfront ausgeht", sagte Esken. Die Bilder vom Samstag hätten nochmal deutlich gezeigt, dass es eine überparteiliche Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Verbänden, von Behörden und Wissenschaft brauche, "um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu schützen und darüber aufzuklären, welche Gefahr von den Feinden der Demokratie ausgeht", sagte die SPD-Chefin.

