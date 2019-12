Rheinische Post

Luftfahrtexperte wirft Leitung der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo "Profilneurose" vor

Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt hat die Flugbegleitergewerkschaft Ufo nach ihrer Streikankündigung für Germanwings-Flüge in der kommenden Woche scharf kritisiert. "Der Ufo-Streik ist in der gegenwärtigen Situation mitten im Schlichtungsverfahren überhaupt nicht nachzuvollziehen", sagte Großbongardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "In einer Schlichtung lässt man einander in Ruhe. Das kommt jetzt aus heiterem Himmel. Deshalb scheint mir das vor allem eine Profilneurose des bisherigen Ufo-Vorsitzenden zu sein", sagte Großbongardt. Die Gewerkschaft verderbe den Germanwings-Passagieren ihren Weihnachtsurlaub ohne erkennbaren Grund. "Ich weiß nicht, ob sich Ufo damit einen Gefallen tut. Mit einem Streik torpediert die Gewerkschaft auch noch das laufende Schlichtungsverfahren", sagte Großbongardt.

