Rheinische Post: Sylvia Pantel: "Diskussion um Maaßen schadet nur der CDU"

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin des Berliner Kreises der CDU, Sylvia Pantel, hat die innerparteiliche Debatte um Hans-Georg Maaßen kritisiert. "Es ist nur schade, dass man sich mit der Person Maaßen auseinandersetzt und nicht mit seinen Argumenten. Ich habe von ihm noch nichts gehört, was auch nur die Diskussion über einen Parteiausschluss rechtfertigen würde", sagte Pantel der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Sie betonte: "Die Diskussion darüber schadet nur der CDU, und das können die Wahlkämpfer im Osten jetzt bestimmt nicht gebrauchen." Zu Maaßen selbst sagte sie, er passe in die Volkspartei CDU. "Er hat eine persönliche Meinung - und was wäre eine Demokratie, ohne die unterschiedlichen Meinungen und Argumente auszutauschen, denn wert?"

