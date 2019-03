Rheinische Post: Familienunternehmer setzen nach Brexit-Votum auf EU-Verbleib Großbritanniens

Rheinische Post

Nach dem Scheitern der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus setzen die deutschen Familienunternehmer auf ein zweites Referendum und den Verbleib Großbritanniens in der EU. "Auch wenn es im Moment schwerfällt, sich ein Szenario auszudenken: Vielleicht steht am Ende ein Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU. Dies wäre für alle Seiten das Beste", sagte Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes Familienunternehmer, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Je länger sich Europa unter dem politischen Management-Versagen in London mit sich selbst beschäftigt, desto mehr leidet das globale Image sowohl der EU wie auch des Vereinigten Königreichs", sagte Eben-Worlée.

