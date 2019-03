Rheinische Post

Rheinische Post: Kommentar: Frauen in der Kirche

Im Grunde genommen kommt die katholische Kirche in Deutschland um diese Personalentscheidung nicht mehr herum: Auf den Generalsekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, muss eine Frau folgen. So, wie in Skandinavien oder Südafrika, wo schon heute Ordensschwestern diese Aufgabe übernehmen. Wenn die katholische Kirche wirklich den Anteil von Frauen in Führungspositionen steigern will, muss sie an höchster Stelle damit anfangen. Zumal die deutschen Bischöfe solche Stellenbesetzungen auch allein vornehmen können - im Gegensatz zu Fragen der Priesterweihe oder des Diakonats der Frau, über die nur Rom entscheiden kann. Gerade angesichts der zahlreichen Frauen, die in den katholischen Pfarreien das Gemeindeleben am Laufen halten, ist und bleibt es ein Armutszeugnis, wenn von den Führungspositionen der Kirche in Deutschland gerade einmal 19 Prozent mit einer Frau besetzt sind. Zumal auch der beste Priester in der Regel nicht als Finanzchef oder Caritasdirektor ausgebildet ist.

