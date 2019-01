Rheinische Post

Rheinische Post: Pinkwart begrüßt Aufteilung der Karstadt-Kaufhof-Zentrale

Düsseldorf (ots)

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart begrüßt die Pläne von Karstadt und Kaufhof zur Aufteilung der Zentrale. "Die Aufteilung der Konzernzentrale hört sich nach einer durchdachten Lösung an, die die Stärken beider Standorte berücksichtigt und diese weiterentwickeln wird", sagte Pinkwart (FDP) der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Dass beide Zentralen von Karstadt und Kaufhof in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben, sei zunächst eine gute Nachricht für das Land. Zugleich appellierte er an die Beteiligten, "dass beim geplanten Abbau von Arbeitsplätzen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden".

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell