Rheinische Post: Feine Sahne Fischfilet loben Helene Fischer

Düsseldorf (ots) - Der Sänger der Punkrockband Feine Sahne Fischfilet lobt Helene Fischer: "Wenn sich Leute positionieren, weil sie meinen, dass es an der Zeit ist, so wie kürzlich Helene Fischer, dann finde ich das gut", sagt Jan "Monchi" Gorkow im Gespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Der 31-Jährige befürchtet, dass der Rechtsruck in Deutschland weitergeht: "Es ist wichtig, dass sich die Leute nicht in Grabenkämpfen verlieren. Diejenigen, die an die Gesellschaft glauben, müssen zusammenhalten." Feine Sahne Fischfilet stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Sextett kam 2011 im Verfassungsschutzbericht des Bundeslandes wegen seiner angeblich "explizit anti-staatlichen Haltung" vor. Der "Rheinischen Post" sagte Gorkow dazu: "Wir sind keine Gewaltfreaks. Und wir sind auch nicht linksradikal."

