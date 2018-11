Rheinische Post: Kommentar: Beste Nachbarn

Düsseldorf (ots) - Jeder, der schon einmal umgezogen ist, kennt den Spruch: Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Mit Nachbarländern ist es genauso. Dabei können wir Deutschen durchaus glücklich über unsere Nachbarn sein. Vor allem über jene im Westen. Die Niederlande sind gerade einmal so groß wie NRW und strotzen nur so vor Wirtschaftskraft und Innovationsfreude. Wir Deutschen sind laut Umfragen den Niederländern übrigens auch die liebsten Nachbarn. Das war nicht immer so. Die Deutschen besetzten im Zweiten Weltkrieg die Niederlande und schlugen tiefe Wunden. Dem ein oder anderen Niederländer geht das abwertende Wort "Mof" noch immer leicht über die Lippen, wenn er über die Deutschen spricht. Trotzdem kann man heute sagen: Beide Länder haben zueinander gefunden. Die ersten Regierungsgespräche zwischen NRW und den Niederlanden sind dennoch kein Selbstzweck. Es gibt noch Probleme. Der schleppende Ausbau der Betuwe-Linie auf deutscher Seite zum Beispiel. Oder die aufwendige Anerkennung offizieller Dokumente zahlreicher Pendler. Eine gute Nachbarschaft muss man pflegen.

